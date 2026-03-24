Vznikne register krátkodobých prenájmov, štát chce viac dát
Nedostatok spoľahlivých dát o prenájmoch, napríklad o totožnosti hostiteľov, lokalite či dĺžke prenájmov podľa ministerstva sťažuje štátu prijímanie účinných opatrení.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Od marca budúceho roka budú musieť byť všetci krátkodobí prenajímatelia zapísaní do nového registra krátkodobých prenájmov ubytovania. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR o zavedení registra krátkodobých prenájmov, ktorý v utorok na výjazdovom rokovaní schválila vláda.
„Objem poskytovaných služieb krátkodobého prenájmu v Európskej únii značne rastie vďaka rastu platformovej ekonomiky,“ priblížilo MCRŠ. Hoci tieto služby prinášajú ekonomické príležitosti, podľa rezortu zároveň zvyšujú tlak na dostupnosť bývania a rast cien nájmov.
Nedostatok spoľahlivých dát o prenájmoch, napríklad o totožnosti hostiteľov, lokalite či dĺžke prenájmov podľa ministerstva sťažuje štátu prijímanie účinných opatrení. Nová legislatíva má preto umožniť lepšie vyhodnocovanie dosahov a efektívnejšiu reguláciu trhu.
Kľúčovým prvkom zákona je zriadenie registra jednotiek pre poskytovanie krátkodobého ubytovania. Ten bude fungovať ako informačný systém verejnej správy a zároveň ako jednotné digitálne kontaktné miesto. Zákon zároveň implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 11. apríla 2024 o zbere a poskytovaní údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania. V súvislosti s návrhom uvedeného zákona bude novelizovaný aj zákon o mediálnych službách.
Zákon ustanovuje tiež pôsobnosť MCRŠ ako správcu a prevádzkovateľa registra, registrujúceho orgánu, vnútroštátneho koordinátora a orgánu zodpovedného za monitorovanie plnenia povinností podľa európskeho nariadenia. Zavádza sa tiež súbor povinností pre hostiteľov aj online platformy vrátane poskytovania údajov o prenájmoch, ako aj mechanizmy dohľadu a sankcií.
„Objem poskytovaných služieb krátkodobého prenájmu v Európskej únii značne rastie vďaka rastu platformovej ekonomiky,“ priblížilo MCRŠ. Hoci tieto služby prinášajú ekonomické príležitosti, podľa rezortu zároveň zvyšujú tlak na dostupnosť bývania a rast cien nájmov.
Nedostatok spoľahlivých dát o prenájmoch, napríklad o totožnosti hostiteľov, lokalite či dĺžke prenájmov podľa ministerstva sťažuje štátu prijímanie účinných opatrení. Nová legislatíva má preto umožniť lepšie vyhodnocovanie dosahov a efektívnejšiu reguláciu trhu.
Kľúčovým prvkom zákona je zriadenie registra jednotiek pre poskytovanie krátkodobého ubytovania. Ten bude fungovať ako informačný systém verejnej správy a zároveň ako jednotné digitálne kontaktné miesto. Zákon zároveň implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 11. apríla 2024 o zbere a poskytovaní údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania. V súvislosti s návrhom uvedeného zákona bude novelizovaný aj zákon o mediálnych službách.
Zákon ustanovuje tiež pôsobnosť MCRŠ ako správcu a prevádzkovateľa registra, registrujúceho orgánu, vnútroštátneho koordinátora a orgánu zodpovedného za monitorovanie plnenia povinností podľa európskeho nariadenia. Zavádza sa tiež súbor povinností pre hostiteľov aj online platformy vrátane poskytovania údajov o prenájmoch, ako aj mechanizmy dohľadu a sankcií.