Vznikol Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Bratislava 13. decembra (OTS) - Na základe skúseností zo zahraničia vznikol aj na Slovensku Klub akcionárov, ktorý bude združovať najmä menšinových držiteľov akcií. Kluby akcionárov sú v zahraničí obvyklou a známou iniciatívou akcionárov, ktorá funguje aj pri mnohých iných svetových spoločnostiach v rôznych odvetviach. Na Slovensku ide o Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Akciová spoločnosť má v súčasnosti 771 akcionárov a 97 percent z nich má podiel na základnom imaní menší ako 0,5 percenta. Skupina 21 akcionárov disponujú viac ako 50 percentami všetkých akcií. Hlavným predmetom činnosti Klubu akcionárov VVS bude efektívne a dôrazné presadzovanie práv akcionárov, ktorí sú síce v početnej väčšine, avšak každý osamote má malý počet akcií.



„Založenie Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. pokladám za pozoruhodnú iniciatívu, ktorá podporí ochranu práv a uplatňovanie záujmov členov združenia nielen vo vzťahu k VVS a.s., ale aj k orgánom štátnej správy a územnej samosprávy,“ povedal člen správnej rady Klubu akcionárov VVS Peter Littman. „Mestá a obce na východnom Slovensku, akcionári VVS a.s., musia mať možnosť efektívneho presadenia svojich akcionárskych práv, bez ohľadu na to, že niektorí z nich sú relatívne malými akcionármi,“ dodal Peter Littmann na margo založenia Klubu.







Pri vzniku Klubu akcionárov VVS sa akcionári inšpirovali klubmi akcionárov viacerých spoločností, akými sú napríklad TOTAL, SUEZ, SAINT-GOBAIN, RWE, VINCI.



Založenie klubu akcionárov podporilo takmer 60 súčasných akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a záujem o členstvo prejavilo ďalších 70 akcionárov nielen z radov obcí, ale aj miest.