Vznikol Technologický odborový zväz pracovníkov v oblasti IT

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, kde doteraz chýbal odborový zväz zastrešujúci pracovníkov v oblasti IT, telekomunikácií a centier zdieľaných služieb. Technologický odborový zväz (TOZ) vzniká ako odpoveď na dopyt trhu práce a zvyšujúci sa počet základných odborových organizácií v technologickom sektore. TOZ bude zastrešovať a podporovať zamestnancov v oblasti IT, telekomunikácií a centier zdieľaných služieb, informoval v pondelok zväz.



„TOZ vzniká preto, aby zjednotil, profesionalizoval a systematicky zastupoval odborové organizácie v technologickom sektore. Chceme im poskytnúť právne zázemie, vyjednávacie kapacity, mediálne nástroje a priestor na koordináciu. Tento sektor má špecifiká, ktoré si vyžadujú samostatné odborné riešenia,“ uviedol predseda TOZ Daniel Andráško.



Práve tieto odvetvia by mali pritom aktuálne zamestnávať odhadom približne 40.000 ľudí, a to prevažne v pobočkách nadnárodných korporácií, ktoré využívajú slovenský trh ako technologickú základňu pre svoje operácie po celom svete. Historicky boli odbory viazané najmä na výrobný sektor, doba sa však podľa zväzu mení a aj pracovníci v kancelárskom prostredí potrebujú ochranu, kolektívne zastúpenie a odborné zázemie.



TOZ bude samostatným subjektom odborového hnutia a otvoreným partnerom pre spoluprácu s konfederáciami, mimovládnym sektorom, akademickou obcou a odbornou verejnosťou. Cieľom je zapojiť sa do legislatívnych procesov, participovať na tripartite a aktívne vystupovať vo verejnej diskusii o budúcnosti práce v digitálnom veku.