Vzťahy pri prenájme pozemku sa upravia, plénum schválilo novelu zákona

Bratislava 31. marca (TASR) – Nevyvážené právne postavenie medzi prenajímateľom a nájomcom poľnohospodárskeho pozemku by sa malo odstrániť. Vyplýva to z novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorú v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi 95 zo 140 prítomných poslancov. Úprava má znamenať posun k zvýšenej ochrane vlastníckych práv.



"Predložený návrh zohľadňuje, že nastavenie zákonnej úpravy zmluvných vzťahov musí byť v rovnováhe medzi oprávnenými záujmami na zachovanie modernej a udržateľnej poľnohospodárskej veľkovýroby a oprávnenými záujmami vlastníkov poľnohospodárskej pôdy aspoň dovtedy, kým sa podarí vysporiadať sa s rozdrobenosťou pozemkov," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Návrh zákona poukazuje na to, že vlastnícke právo je jedným zo základných ľudských práv a slobôd, ktorému poskytuje osobitnú ochranu aj Ústava SR. Vychádza zo zásady, že vlastnícke právo nie je právom neobmedziteľným, pri jeho obmedzení je však potrebné sa striktne držať ústavy a musí sa tak diať na základe zákona, ktorý nesmie prekračovať rámec daný ústavou.



Nová právna úprava hovorí, že ak oprávnený užívateľ pozemku vlastníkovi preukázateľne navrhol uzatvorenie nájomnej zmluvy a vlastník to do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie alebo neuzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou predpokladá sa, že po dvoch mesiacoch od doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas. Ten bude možné vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok.



Jasne sa tiež upravuje povinnosť navrhovateľa nájomnej zmluvy poučiť vlastníka o spôsobe a forme odmietnutia návrhu a o právnych dôsledkoch nekonania. Vlastník má zároveň oznámiť navrhovateľovi nájomnej zmluvy, že došlo k uzatvoreniu zmluvy s treťou osobou.



Úpravou sa má zabezpečiť aj zachovanie kontinuity užívania z titulu nájomnej zmluvy, ak je prenajímateľ nedostupný. Postavenie vlastníka sa však posilní tým, že doterajší nájomca bude mať povinnosť inštruovať osloveného prenajímateľa o možnosti odmietnuť návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. Odstrániť by sa tak malo previazanie na neprimerané obmedzenie voľnosti prenajímateľa.



Splnomocňovacie ustanovenie sa zároveň upraví tak, aby bolo možné nariadením vlády formulovať exaktné a objektívne určené kritériá, ktoré bude možné použiť na určovanie výšky nájomného, a to výlučne zo strany Slovenského pozemkového fondu (SPF) ako správcu majetku štátu a nehnuteľností nezistených vlastníkov.



Nájomcovia zároveň podľa predkladateľov využívajú v súčasnosti platné a pre nich výhodné ustanovenia zákona a uzatvárajú s doterajšími prenajímateľmi na tie isté pozemky nové nájomné zmluvy, ktoré však nadobudnú účinnosť až po uplynutí určitého času doterajších nájomných zmlúv. Novela zákona tak rieši aj tieto situácie.