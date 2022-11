W. Buffett kúpil podiel v taiwanskom výrobcovi čipov za 4,1 mld. USD

Omaha 15. novembra (TASR) - Americký konglomerát Berkshire Hathaway miliardára Warrena Buffetta kúpil podiel v taiwanskom výrobcovi čipov TSMC za viac než 4,1 miliardy USD (3,94 miliardy eur). Je to jedna z mála výraznejších akvizícií v technologickom sektore zo strany Buffettovej spoločnosti. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť Berkshire Hathaway v pravidelnej správe pre Komisiu pre burzy a cenné papiere USA (SEC) uviedla, že k 30. septembru vlastnila približne 60,1 milióna amerických depozitných akcií TSMC. Ďalšími zahraničnými investormi taiwanského výrobcu čipov sú napríklad americké investičné spoločnosti BlackRock a Vanguard a singapurský štátny investičný fond GIC.



TSMC, ktorá vyrába čipy pre firmy ako Apple, Qualcomm a Nvidia, oznámila minulý mesiac 80-percentný rast zisku za 3. kvartál. Je to najvýraznejší rast kvartálneho zisku taiwanskej firmy za posledné dva roky.



Spoločnosť Berkshire Hathaway v správe pre SEC zverejnila aj nové podiely vo výrobcovi stavebných materiálov Louisiana-Pacific a vo finančnej spoločnosti Jefferies Financial Group. Tu však išlo o menšie podiely, v prípade Louisiana-Pacific za 297 miliónov USD a v prípade Jefferies Financial Group za 13 miliónov USD.



(1 EUR = 1,0404 USD)