Aerolínie Air France-KLM musia znížiť náklady, inak neprežijú

Amsterdam 13. septembra (TASR) - Aerolínie Air France-KLM nemusia súčasnú krízu prežiť, ak sa spoločnosti nepodarí znížiť vysoké náklady. Povedal to v nedeľu holandský minister financií Wopke Hoekstra.



"Prežitie Air France-KLM nie je zaručené," povedal Hoekstra v rozhovore pre holandskú verejnoprávnu televíziu. Podľa neho už teraz musia aerolínie riešiť vysoké náklady a ak súčasná situácia potrvá dlhšie, redukcia nákladov bude musieť byť ešte výraznejšia. Záchranu pre Air France-KLM na najbližšie obdobie zabezpečili prostredníctvom úverov francúzska a holandská vláda. Tie poskytli leteckej spoločnosti 10,4 miliardy eur vo forme záchranných úverov a garancií.



Výmenou za finančnú podporu spoločnosť KLM, holandská časť skupiny, prisľúbila zrušenie ďalších 1500 pracovných miest. To predstavuje redukciu počtu zamestnancov o 20 %. Zároveň zmrazila pôvodnú dohodu o zvýšení platov na rok 2020. Zatiaľ sa však KLM nepodarilo dosiahnuť dohodu s odbormi o rozsahu prepúšťania potrebného na splnenie podmienok, ktoré stanovila vláda.



Francúzska časť skupiny, Air France, plánuje zrušiť do konca roka 2022 zhruba 6500 pracovných miest. To predstavuje 16 % jej pracovnej sily.



V súvislosti s budúcnosťou leteckej spoločnosti Hoekstra naznačil, že na ďalšiu podporu od vlády bude musieť firma uskutočniť rozsiahlu reštrukturalizáciu. "Pre holandskú ekonomiku bude KLM vždy významnou firmou. Otázkou je, či to bude stačiť," povedal.