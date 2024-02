Eurokomisia chce viesť s poľnohospodármi dialóg o klimatických cieľoch

Štrasburg 7. februára (TASR) - Európska komisia (EK) sa bude snažiť prostredníctvom dialógu obnoviť dôveru poľnohospodárov, skôr než rozhodne o svojom ďalšom cieli v oblasti znižovania emisií. Vyhlásil to v stredu európsky komisár pre klímu Wopke Hoekstra. Jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď Brusel pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu (EP) čelí rozhorčeným protestom farmárov.



Komisia v utorok (6. 2.) odporučila, aby si EÚ stanovila cieľ znížiť do roku 2040 znížila čisté emisie skleníkových plynov o 90 % v porovnaní s hodnotami z roku 1990. Vďaka tomu by sa mala Únia podľa predstáv Komisie stať do roku 2050 klimaticky neutrálnou. Poľnohospodárstvo sa na celkových emisiách skleníkových plynov v EÚ podieľa viac ako 10 %.



Komisia predložila svoj návrh v snahe "vybudovať dôveru a podporu" pred prijatím akéhokoľvek konečného rozhodnutia o cieli v oblasti zmeny klímy, povedal Hoekstra. "Chceme viesť dialóg s malými a strednými podnikmi, s priemyslom, s poľnohospodármi, ale aj so všetkými, ktorí sú súčasťou ekosystému poľnohospodárstva," zdôraznil eurokomisár.