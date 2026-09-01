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Wadephul: Plyn z Alžírska by mohol pomôcť naplniť nemecké zásobníky
Alžírsko označil za spoľahlivého partnera Európskej únie, ktorý už dodáva značné objemy plynu do Talianska alebo Španielska.
Autor TASR
Alžír 1. septembra (TASR) - Plyn z Alžírska by mohol v dlhodobom horizonte pomôcť Nemecku naplniť svoje zásobníky, vyhlásil v utorok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Alžírsko označil za spoľahlivého partnera Európskej únie, ktorý už dodáva značné objemy plynu do Talianska alebo Španielska. Diverzifikácia je absolútne nevyhnutá, povedal Wadephul pred stretnutím s alžírskym ministrom energetiky Mohamedom Arkabom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Cieľom rokovania s alžírskym partnerom je „vyjednať dlhodobé zmluvy pre Nemecko. Ak to je možné, potom získame ďalší spoľahlivý zdroj, čo je, samozrejme, dôležité aj pre naše zásobníky plynu“, priblížil Wadephul.
Nemecké ministerstvo hospodárstva koncom augusta uviedlo, že na základe dostupných informácií počas nadchádzajúcej zimy nehrozí nedostatok plynu. Zároveň konštatovalo, že miera naplnenosti zásobníkov v krajine je v súčasnosti výrazne nižšia ako v predchádzajúcich rokoch.
Cieľom rokovania s alžírskym partnerom je „vyjednať dlhodobé zmluvy pre Nemecko. Ak to je možné, potom získame ďalší spoľahlivý zdroj, čo je, samozrejme, dôležité aj pre naše zásobníky plynu“, priblížil Wadephul.
Nemecké ministerstvo hospodárstva koncom augusta uviedlo, že na základe dostupných informácií počas nadchádzajúcej zimy nehrozí nedostatok plynu. Zároveň konštatovalo, že miera naplnenosti zásobníkov v krajine je v súčasnosti výrazne nižšia ako v predchádzajúcich rokoch.