WageNow prináša na Slovensko čerpanie mzdy denne

Bratislava 17. septembra (TASR) - Spoločnosť WageNow prináša na Slovensko zamestnanecký benefit, pomocou ktorého môžu zamestnanci čerpať mzdu na týždennej či dennej báze, a to hneď po odpracovaní. Malo by sa tak diať bez komplikácií pre účtovné oddelenie firmy, pričom spoločnosť argumentuje znížením fluktuácie zamestnancov. Oslovený Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) a Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) sa v názore na službu nezhodujú.



"S WageNow dávame zamestnávateľom možnosť zlepšiť finančné zdravie ich zamestnancov bez toho, aby museli zvyšovať svoje personálne náklady. Prístup k odpracovanej mzde ľuďom dovoľuje vymaniť sa zo začarovaného finančného kruhu a žiť spokojnejší a produktívnejší pracovný, ale aj osobný život," uviedol zakladateľ WageNow Peter Čapkovič.



S touto novou službou sa môžu podľa neho zamestnanci sami rozhodnúť, kedy chcú byť vyplatení, čím získavajú väčšiu kontrolu nad svojimi financiami a eliminujú finančný stres medzi výplatami. Podľa prieskumu WageNow až štyria z piatich zamestnancov radi aktívne prejdú do firmy, ktorá poskytuje takéto flexibilné vyplácanie mzdy. K svojej odpracovanej mzdovej sume by mohli pristupovať prostredníctvom mobilnej aplikácie.



Výkonná riaditeľka CELSI Marta Kahancová pre TASR uviedla, že z pohľadu zamestnancov osloví skôr nižšie kvalifikovanú pracovnú silu, respektíve pracovnú silu v nižšej príjmovej kategórii.



"Na trhu práce s nedostatkom zamestnancov v takmer všetkých odvetviach a povolaniach takýto nástroj to môže mať efekt, že zamestnanci budú častejšie striedať zamestnávateľa, čo je efekt presne opačný ako spomínaný cieľ znižovania fluktuácie. Aj z tohto pohľadu okamžitý prístup k mzde skôr oslovuje nižšie kvalifikovaných zamestnancov, u ktorých kontrola kvality nie je až taká relevantná a vykonávajú jednoduché práce," skonštatovala.



Riaditeľ IVRA Martin Halás pre TASR naopak poznamenal, že môže ísť o vynikajúci nástroj najmä pre určité profesie. "Už dnes sa napríklad pri finančnom sprostredkovaní vypláca odmena finančným agentom vo väčšine spoločnosti dvakrát do mesiaca. Viem si predstaviť, že pri určitých profesiách môže byť vyplácanie mzdy vo väčšej frekvencii komparatívnou výhodou pre firmu. Mnoho firiem by už aj dnes pristúpilo na takéto vyplácanie, ale odrádza ich práve administratívna náročnosť," dodal.



Podľa Kahancovej by takýto nástroj zmenil vzájomné očakávania pracovno-právneho vzťahu na okamžité, flexibilné, bez dlhodobého záväzku z oboch strán.



"Ide o nástroj trhový, zavádzajúci flexibilitu na oboch stranách s možným negatívnym dosahom na dlho budované pracovno-právne vzťahy a dôveru medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Aj keď možnosť dostať sa ku svojej mzde flexibilne znie ako benefit pre zamestnanca, odbory bojujú za dlhodobú stabilitu v zamestnaní, čo je presne v protiklade s rýchlymi, instantnými trhovými riešeniami. Toto sú však len odhady, prax ukáže, či sa naplnia alebo nie," uzavrela Kahancová.