Wall Street klesla tretí týždeň po sebe

New York 19. septembra (TASR) - Wall Street uzavrela týždeň poklesom. Dôvodom je spor okolo ďalšieho balíka stimulov v Kongrese. Ďalším negatívnym faktorom je zhoršenie vzťahov medzi USA a Čínou.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok (18. 9.) stratil 0,88 % a uzavrel na 27.657,42 bodu. Za celý uplynulý týždeň v podstate stagnoval, keď sa oslabil o 0,03 %.



Širší index S&P 500 sa v piatok znížil o 1,12 % na 3319,47 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,07 % na 10.793,28 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy klesli tretí týždeň po sebe. S&P 500 za celý týždeň stratil 0,7 % a Nasdaq 0,6 %.



Akcie Apple v piatok padli o vyše 3 %, akcie Microsoftu sa oslabili o 1,2 %, Alphabetu o 2,4 %, Netflixu o 0,1 % a Facebooku o 0,9 %.



Technologické tituly si pohoršili aj za celý týždeň, keď akcie Facebooku a Amazonu klesli o vyše 5 %, a výrazne sa znížili aj akcie Alphabetu, Netflixu, Apple a Microsoftu. Od začiatku septembra všetky tieto tituly stratili minimálne 10 %, pričom akcie Apple v septembri padli o 17,2 % a od svojho maxima o 22,6 %.



Analytici však nepočítajú s dlhodobým poklesom akcií veľkých technologických koncernov a aktuálny vývoj považujú len za krátkodobú korekciu.



Investori si od tohto týždňa sľubovali viac, uviedol analytik brokerskej firmy Oanda Europe Craig Erlam. Americká centrálna banka (Fed) síce nezmenila svoju extrémne uvoľnenú menovú politiku, ale nedala trhu žiadne nové impulzy. Navyše v Kongrese sa neschyľuje k dohode o novom balíku stimulov na zmiernenie následkov koronakrízy a počet nových prípadov ochorenia COVID-19 po celom svete rýchlo rastie.



Už aj experti veľkých amerických bánk postupne strácajú dôveru, že Kongres v dohľadnej dobe uvoľní pomoc pre federálne štáty a mestá, ktoré v dôsledku recesie zápasia s prudkým prepadom daňových príjmov. Napríklad podľa analytikov Bank of America sa znižujú očakávania, že by sa takýto balík pomoci schválil ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami.