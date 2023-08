Wall Street má za sebou ďalší stratový týždeň

New York 19. augusta (TASR) - Wall Street v piatok (18. 8.) uzavrela takmer stagnáciou stratový týždeň. Náladu investorov zhoršili očakávania, že americká centrálna banka (Fed) ešte neskončila so sprísňovaním menovej politiky, čo podporilo výnosy dlhopisov.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 25,83 bodu alebo 0,07 % a uzavrel na 34.500,66 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,01 % na 4369,71 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,20 % na 13.290,78 bodu.



Akcie Keysight Technologies padli takmer o 14 % v dôsledku slabých hospodárskych výsledkov. Po oznámení výsledkov klesli aj akcie Deere oa Estee Lauder o 5,3 %, respektíve 3,3 %. Akcie veľkých technologických koncernov, ako sú Meta, Amazon, Microsoft a Alphabet, pokračovali v oslabovaní.



Dow Jones sa za celý týždeň znížil o 2,2 % a bol to jeho najhorší týždeň od marca. S&P 500 stratil 2,1 % a prvýkrát od februára zaznamenal tretí stratový týždeň po sebe. Nasdaq Composite klesol o 2,6 %, pričom má za sebou prvú trojtýždňovú negatívnu sériu od decembra.



"Mám pocit, že trhy prehodnocujú svoj júlový optimizmus, keď sa držali príbehu o mäkkom pristátí," uviedla strategička spoločnosti Global X ETFs Michelle Cluverová.



"Stále síce vidíme ekonomický rast, ale objavujú sa otázniky, o koľko vyššie ešte musia vzrásť úrokové sadzby, a tak sú tento mesiac hlavnou témou výnosy dlhopisov s dlhšou splatnosťou," dodala Cluverová.



Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov sa vo štvrtok (17. 8.) dostali najvyššie od októbra 2022. Podporila ich zápisnica z posledného zasadnutia menového výboru Fedu, ktorá signalizovala, že centrálna banka by pre pretrvávajúce obavy z inflácie mohla pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb.



V piatok však výnosy dlhopisov klesli, keď sa výnosy 10-ročných dlhopisov znížili približne o 5 bázických bodov na 4,25 %.