Wall Street má za sebou ďalší ziskový týždeň

New York 15. apríla (TASR) - Wall Street uzavrela piatkové (14. 4.) obchodovanie so stratou, za celý týždeň si však polepšila. Negatívny vplyv na náladu investorov mala slabá správa o maloobchodných tržbách, ktorá znížila optimizmus vyvolaný pozitívnym štartom výsledkovej sezóny v USA. Ďalším faktorom boli varovania predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed), že cyklus sprísňovania menovej politiky sa ešte neskončil.



Kľúčový americký index Dow Jones Industria v piatok stratil 143,22 bodu alebo 0,42 % a uzavrel na 33.886,47 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,21 % na 4137,64 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,35 % na 12.123,47 bodu.



Všetky tri hlavné akciové indexy v USA sa za celý uplynulý týždeň posilnili. Dow Jones zaznamenal štvrtý pozitívny týždeň po sebe, keď si polepšil o 1,2 %. S&P 500 aj Nasdaq majú za sebou štvrtý ziskový týždeň z uplynulých piatich týždňov, keď stúpli o 0,79 %, respektíve o 0,29 %.



Správa o marcovom vývoji maloobchodných tržieb v USA ukázala, že spotrebiteľské výdavky klesli dvakrát viac, než sa očakávalo. Maloobchodné tržby padli o 1 %, pričom ekonómovia počítali so znížením len o 0,5 %.