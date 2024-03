Wall Street má za sebou druhý stratový týždeň

New York 16. marca (TASR) - Wall Street sa v piatok oslabila (15. 3.) a zaznamenala druhý negatívny týždeň po sebe. Technologické akcie sa dostali pod tlak, keďže obavy z inflácie pretrvávajú. Trh teraz čaká na zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktoré sa bude konať na budúci týždeň.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 190,89 bodu alebo 0,49 % a uzavrel na úrovni 38.714,77 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,65 % na 5117,09 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,96 % na 15.973,17 bodu.



Nasdaq sa za celý uplynulý týždeň oslabil o 0,7 % a S&P 500 o 0,13 %. Dow Jones takmer stagnoval, keď sa znížil o 0,02 %.



V piatok strácali technologické tituly, keď akcie Amazonu a Microsoftu klesli o viac ako 2 %. Oslabili sa aj akcie Apple a Alphabetu, ako aj Nvidie.



Investori zostávajú po množstve údajov zo začiatku týždňa naďalej mimoriadne ostražití. Februárový index cien výrobcov, teda ukazovateľ veľkoobchodnej inflácie, stúpol viac, ako ekonómovia očakávali. To podporilo výnosy dlhopisov, pričom výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov stúpli približne o 22 bázických bodov. Aktuálne ekonomické údaje sú podľa expertov príliš silné na to, aby Fed začal uvoľňovať menovú politiku.