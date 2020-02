Wall Street má za sebou najhorší týždeň od finančnej krízy v roku 2008

New York 29. februára (TASR) - Wall Street zaznamenala najprudší týždenný prepad od finančnej krízy v roku 2008. Dôvodom sú obavy investorov z dôsledkov rýchlo sa šíriacej epidémie koronavírusu. V piatok (28. 2.) straty akciového trhu utlmil len prísľub americkej centrálnej banky (Fed), že monetárnymi stimulmi podporí ekonomiku.



Hlavný americký index Dow Jones Industrial Average minulý týždeň padol o 12 % a širší index S&P 500 o 11 % a zaznamenali najvýraznejšie oslabenia od októbra 2008. Dow Jones sa vo štvrtok (27. 2.) znížil takmer o 1200 bodov a zaknihoval historicky najprudší pokles.



Dow Jones v piatok dočasne padol výrazne pod hranicu 25.000 bodov. Nakoniec uzavrel v mínuse o 1,39 % na 25.409,36 bodu. Za celý február hlavný americký index oslabil o 10 % a zaznamenal najvyššie mesačné straty za 11 rokov.



Širší index S&P 500 v piatok klesol o 0,82 % na 2954,22 bodu, pričom počas obchodovania strácal vyše 3 %. Technologický index Nasdaq Composite v piatok nakoniec v podstate stagnoval, keď si pripísal 0,01 % a uzavrel na 8567,37 bodu.



Všetky hlavné indexy padli hlboko do pásma korekcie, to znamená, že sa pohybujú viac než 10 % pod svojimi rekordnými maximami. Dow Jones ukončil týždeň 14 % pod svojím rekordným maximom.



Historický otras na Wall Street spôsobili obavy z výrazného negatívneho vplyvu epidémie koronavírusu na globálnu ekonomiku a zisky firiem.



"Keď ľudia nevedia kvantifikovať veci, to je presne to, čo sa deje v tejto chvíli, prvá reakcie na trhu je predať, a potom počkať, ako sa veci neskôr vyvinú," uviedol hlavný stratég firmy TD Ameritrade JJ Kinahan.



Šéf Fedu Jerome Powell vyhlásil, že centrálna banka v prípade potreby zareaguje na epidémiu primeranými opatreniami. Fundamenty ekonomiky USA sú podľa neho naďalej silné, koronavírus však predstavuje rastúce riziko. Fed monitoruje vývoj a potenciálny vplyv koronavírusu na ekonomiku. "Použijeme naše nástroje a budeme primerane konať, aby sme podporili ekonomiku," povedal Powell.



Pád búrz by mohol pokračovať aj na budúci týždeň. Hlavným rizikom je rastúci počet prípadov nákazy koronavírusom v Európe mimo Talianska alebo v USA, uviedol analytik platformy Markets.com Neik Wilson.