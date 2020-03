Wall Street má za sebou najhorší týždeň od októbra 2008

New York 20. marca (TASR) - Wall Street, ktorá pokračovala v poklese aj v piatok (19. 3.), má za sebou najhorší týždeň od finančnej krízy v roku 2008. Hlavnou témou na trhu zostáva pandémnia nového koronavírusu a jej ekonomické dôsledky.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 913,21 bodu alebo 4,55 % a uzavrel na 19.173,98 bodu. Za celý uplynulý týždeň padol o vyše 17 %. To bol jeho najprudší 1-týždňový pokles od októbra 2008, keď sa oslabil o 18,2 %.



Širší index S&P 500 sa v piatok znížil o 4,34 % na 2304,92 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 3,79 % na 6879,52 bodu. S&P 500 za celý týždeň stratil vyše 13 % a Nasdaq 12,6 %. Aj S&P 500 a Nasdaq majú za sebou najhorší týždeň od finančnej krízy v roku 2008.



Dow Jones uzavrel v piatok 35,6 % pod svojím maximom stanoveným vo februári a S&P 500 32,1 %. Hodnota indexu S&P od svojho rekordného zatvorenia 19. februára padla o 9 biliónov USD (8,4 bilióna eur).



Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo nariadil v piatok zatvorenie všetkých firiem, obchodov a podnikov, ktorých prevádzka nie je nevyhnutná, a zakázal všetky zhromaždenia. Stupňuje tak opatrenia, ktorými sa snaží zastaviť šírenie pandémie nového koronavírusu. Zákaz vychádzania platí od štvrtkového večera (18. 3.) aj v Kalifornii.



Tieto opatrenia v dvoch z najľudnatejších štátov v USA sa týkajú okolo 40 miliónov ľudí. Federálne úrady zasa tento týždeň zatvorili hranice s Kanadou a Mexikom. V USA je potvrdených už viac ako 14.000 prípadov nákazy novým koronavírusom.



Ďalším faktorom, ktorý mal negatívny vplyv na akciový trh, bolo pokračovanie prepadu cien ropy. Americká ropa WTI v piatok stratila 11 %.