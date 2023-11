New York 4. novembra (TASR) - Wall Street má za sebou najlepší týždeň v tomto roku. Pozitívnym impulzom pre akcie bol pokles výnosov dlhopisov. Signály ochladenia trhu práce aj sektora služieb totiž podporili názor, že americká centrálna banka (Fed) už skončila so zvyšovaním sadzieb a že by ich mohla prvýkrát znížiť už v júni 2024.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok (3. 11.) pripísal 222,24 bodu alebo 0,66 % a uzavrel na 34.061,32 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,94 % na 4358,34 a zaznamenal prvú päťdňovú pozitívnu sériu od júna. Technologický index Nasdaq Composite sa zvýšil o 1,38 % na 13.478,28 bodu.



Všetky tri hlavné americké akciové indexy sa za celý týždeň výrazne posilnili, keď Dow Jones vyskočil o 5,07 %, S&P 500 o 5,85 % a Nasdaq o 6,61 %. Dow Jones má za sebou najlepší týždeň od októbra 2O22 a S&P 500 a Nasdaq od novembra 2022.



Októbrová správa o zamestnanosti zverejnená v piatok bola slabšia, než sa očakávalo. To signalizuje, že snaha Fedu o ochladenie ekonomiky a spomalenie inflácie funguje.



V USA sa minulý mesiac vytvorilo 150.000 nových pracovných miest, pričom ekonómovia počítali s nárastom ich počtu až o 170.000. Tvorba nových pracovných miest sa zároveň výrazne spomalila v porovnaní so septembrom, keď ich pribudlo až 297.000. Miera nezamestnanosti vzrástla na 3,9 %, pričom ekonómovia očakávali, že bude stagnovať na úrovni 3,8 %.



Výnosy dlhopisov, ktoré mali v posledných troch mesiacoch negatívny vplyv na akciový trh, v piatok klesli. Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov padli o viac ako 9 bázických bodov na 4,57 %, pričom v októbri sa dostali až na 5 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov sa znížili o 13 bázických bodov na 4,8 %.