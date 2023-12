Wall Street má za sebou ôsmy týždenný nárast po sebe

New York 23. decembra (TASR) - Wall Street v piatok (22. 12.) uzavrela zmiešane, zaznamenala však ôsmy týždenný nárast po sebe. Pre širší index S&P 500 to je najdlhšia zisková séria od roku 2017. Na konci týždňa podporila americké akcie správa o spomalení inflácie v USA, ktorá zvýšila očakávania, že americká centrálna banka (Fed) by mohla začať uvoľňovať menovú politiku už marci.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok takmer stagnoval, keď stratil 18,36 bodu alebo 0,05 % a uzavrel na 37.385,97 bodu. S&P 500 stúpol o 0,17 % na 4754,63 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,19 % na 14.992,97 bodu.



Všetky tri hlavné americké akciové indexy majú za sebou ôsmy ziskový týždeň v rade, pričom pre S&P 500 je to najdlhšia takáto séria od roku 2017 a pre Dow Jones od roku 2019. Nasdaq sa za celý týždeň posilnil o 1,2 %, S&P 500 o 0,8 % a Dow Jones o 0,2 %.



Negatívny vplyv na Dow Jones mal v piatok prepad akcií Nike, ktoré klesli takmer o 12 %. Spoločnosť totiž znížila výhľad týkajúci sa tržieb.



Inflácia v USA sa podľa ukazovateľa preferovaného Fedom minulý mesiac spomalila. Spotrebiteľské ceny merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v novembri medziročne stúpli o 2,6 % po náraste o 2,9 % v októbri, uviedlo v piatok americké ministerstvo obchodu. Takisto sa mierne ochladila jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, a dosiahla 3,2 %, čo bolo najmenej od apríla 2021.



Trh správu o vývoji PCE prijal ako ďalší argument, ktorý podporuje očakávania, že Fed čoskoro začne znižovať úrokové sadzby.