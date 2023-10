Wall Street má za sebou slabý týždeň, S&P 500 sa dostal do korekcie

New York 28. októbra (TASR) - Wall Street v piatok (27. 10.) uzavrela zmiešane stratový týždeň. Obavy z recesie mali negatívny vplyv na akcie a širší index S&P 500 sa dostal do pásma korekcie.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 366,71 bodu alebo 1,12 % a uzavrel na 32.417,59 bodu. Negatívny vplyv na Dow Jones malo oslabenie akcií JPMorgan Chase, ktorého dôvodom bola správa, že šéf banky S&P Jamie Dimon plánuje predať 1 milión jej akcií.



Širší index S&P 500 klesol o 0,48 % na 4117,37 bodu. S&P 500 uzavrel o 10,3 % nižšie v porovnaní so svojím tohtoročným maximom z 31. júla.



Technologický index Nasdaq Composite si v piatok polepšil o 0,38 % a uzavrel na 12.643,01 bodu, keď ho podporil výrazný rast akcií Amazonu. Hospodárske výsledky Amazonu v 3. kvartáli výrazne prekonali očakávania analytikov a jeho akcie vyskočili o viac ako 6 %. To podporilo aj akcie ďalších veľkých technologických koncernov, ako je Microsoft.



Všetky tri hlavné americké akciové indexy zaznamenali výrazne týždňové straty. Dow Jones za celý týždeň padol o 2,1 %, S&P 500 o 2,5 % a Nasdaq o 2,6 %.



"Vyhliadky ekonomiky sú stále neisté. Hoci HDP v 3. štvrťroku výrazne vzrástol, všetci však stále podľa mňa očakávajú, že ekonomika USA sa spomalí. Jedinou otázkou je, o koľko sa spomalí a ako rýchlo," uviedol hlavný trhový stratég pre USA spoločnosti Morningstar Dave Sekera.



Pokles akcií veľkých technologických koncernov posunul Nasdaq do pásma korekcie po tom, ako v stredu dostal na úroveň nižšiu o viac ako 10 % v porovnaní s júlovým maximom. Technologický index zaznamenal tento týždeň aj najhorší obchodný deň od februára.