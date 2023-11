New York 18. novembra (TASR) - Wall Street má za sebou tretí týždenný nárast po sebe. Akcie naďalej podporujú predovšetkým očakávania, že americká centrálna banka (Fed) už ukončila cyklus sprísňovania menovej politiky.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok (17. 11.) takmer stagnoval, keď si pripísal 1,81 bodu alebo 0,01 % a uzavrel na 34.947,28 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,13 % na 4514,02 bodu. Technologický index Nasdaq Composite sa oslabil o 0,08 % na 14.125,48 bodu.



Všetky tri hlavné americké akciové indexy vzrástli tretí týždeň po sebe. Index S&P 500 stúpol o 2,2 %, Dow Jones približne o 1,9 % a Nasdaq si za týždeň pripísal okolo 2,4 %. Pre Dow Jones a S&P 500 to bola prvá trojtýždňová pozitívna séria od júla a pre Nasdaq od júna.



Akciový trh podporili správy o spomalení inflácie v USA, ktoré investorom dali nádej, že Fed už ukončil svoje sprísňovanie a na budúci rok by dokonca mohol začať so znižovaním úrokových sadzieb.



Americkým akciám sa v novembri zatiaľ mimoriadne darí. S&P 500 si od začiatku mesiaca polepšil o 7,6 %, Dow Jones o 5,7 % a Nasdaq vyskočil už o 9,9 %.