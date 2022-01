New York 1. januára (TASR) - Wall Street má za sebou tretí ziskový rok po sebe, počas ktorého nepretržite stanovovala nové rekordné maximá aj napriek pokračujúcej pandémii. Širší index S&P 500 si v roku 2021 polepšil takmer o 27 %.



Akcie v USA ukončili svoj posledný obchodný deň minulého roka v miernom mínuse. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok (31. 12.) stratil 59,78 bodu alebo 0,16 % a uzavrel na 36.338,30 bodu. S&P 500 klesol o 0,26 % na 4766,18 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,61 % na 15.644,97 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy sa počas decembra posilnili, pre Dow Jones to bolo piate mesačné zvýšenie po sebe a pre Nasdaq šieste.



Všetky tri indexy zaznamenali počas roka dvojciferné zisky. Podporilo ich zotavovanie globálnej ekonomiky z koronakrízy, rovnako ako monetárne stimuly centrálnej banky (Fed). S&P 500 si za rok 2021 pripísal 26,89 %, Dow Jones 18,73 % a Nasdaq 21,39 %. Všetky tri indexy vzrástli tretí rok po sebe.



"Rok 2021 bol ďalším výnimočným rokom pre akciový trh v USA," uviedol stratég Wells Fargo Investment Institute Chris Haverland. "Trhy podporili vysoko akomodatívne fiškálne a menové politiky," poznamenal. Dodal, že ďalším pozitívnym faktorom bol vysoký nárast ziskov firiem.



S&P 500 vlani uzavrel na novom rekordnom maxime 70-krát. Viackrát (77) sa mu to podarilo len v roku 1977.