New York 30. januára (TASR) - Wall Street má za sebou turbulentný týždeň, počas ktorého zvýšené špekulatívne obchodovanie retailových investorov naďalej vyvádzalo trh z rovnováhy. Burzy v USA uzavreli v piatok (29. 1.) výrazným oslabením.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 620,74 bodu alebo 2,03 % a ukončil obchodovanie na 29.982,62 bodu. Dow Jones uzavrel pod hranicou 30.000 bodov prvýkrát od 14. decembra.



Širší index S&P 500 sa znížil o 1,93 % na 3714,24 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2 % na 13.070,69 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý týždeň oslabili o viac než 3 % a zaznamenali najhorší týždeň od októbra. Dow Jones za celý január padol o 2,04 % a S&P 500 o 1,11 %. Oba indexy zaznamenali prvý mesačný pokles za štyri mesiace. Technologický Nasdaq si za celý mesiac polepšil o 1,42 %.



Akcie predajcu videohier GameStop vyskočili o 67,9 % potom, čo platforma Robinhood opäť umožnila obmedzený nákup akcií GameStop a ďalších titulov, ktoré hedžové fondy a ďalší veľkí investori vo veľkom shortovali, to znamená, že vsádzali na ich oslabenie. Proti týmto veľkým hráčom sa postavili retailoví investori, ktorí sa dohodli na fóre WallStreetBets na Reddite a hromadným skupovaním akcií a opcií spôsobili prudký nárast predovšetkým akcií GameStop a tým aj obrovské straty hedžovým fondom.



Platfoma Robinhood bola vo štvrtok (28. 1.) dočasne donútená zastaviť nákup akcií GameStop a ďalších titulov rovnako ako opcií na ne, keďže musela preukázať, že má dostatok prostriedkov na pokrytie prípadných strát. Spoločnosť získala od existujúcich investorov viac než 1 miliardu USD (824 miliónov eur), aby zabezpečila kapitálové požiadavky a opäť umožnila obmedzený nákup vysoko volatilných titulov, ako je GameStop.



Akcia GameStop sa v týždni posilnila o 400 % a od začiatku roka vyskočila o 1625 %. Ďalším titulom, ktorý v uplynulých dňoch výrazne vzrástol, bola akcia AMC Entertainment, tá si v januári pripísala viac než 500 %. Trhová kapitalizácia GameStopu na základe piatkovej zatváracej ceny akcie firmy dosiahla 22,7 miliardy USD po menej než 5 mld. USD pred týždňom.



Investori sa obávajú, že ak bude GameStop pokračovať v takomto volatilnom raste, môže to spôsobiť výrazné turbulencie na finančných trhoch. Brokerom ako Robinhood to môže priniesť straty a hedžové fondy, ktoré vsádzali proti GameStopu a ďalším akciám, ktorých ceny vyhnali nahor retailoví investori, to donúti predávať iné tituly, aby získali hotovosť.



Takisto existujú obavy, že mánia okolo GameStopu signalizuje väčšiu bublinu na trhu a jej spľasnutie spôsobí turbulencie a tvrdo zasiahne retailových investorov. Chaotické obchodovanie už začali monitorovať aj regulačné úrady a všimli si ho už aj politici.



"V systéme je príliš veľká páka a začíname vidieť signály, že jej blížiace sa zmenšovanie bude mať negatívny vplyv na akciový trh a ďalšie rizikové aktíva, ktorý nepotrvá len pár dní", uviedol hlavný trhový stratég firmy Miller Tabak Matt Maley.