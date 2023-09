Wall Street má za sebou ziskový týždeň

New York 2. septembra (TASR) - Hlavné akciové indexy na Wall Street uzavreli v piatok (1. 9.) zmiešane. Širší index S&P 500 má za sebou najlepší týždeň od júna.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 115,80 bodu alebo 0,33 % a uzavrel na 34.837,71 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,18 % na 4515,77 bodu. Technologický index Nasdaq Composite prakticky stagnoval, keď sa znížil o 0,02 % na 14.031,81 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy majú za sebou ziskový týždeň. Dow Jones si za celý uplynulý obchodný týždeň polepšil o 1,3 % a Nasdaq o 3,3 %. S&P 50 sa posilnil o 2,5 %, čo bol jeho najprudší týždenný nárast od júna.



Všetky tri indexy zaznamenali v auguste straty, pričom pre S&P 500 a Nasdaq to bol prvý stratový mesiac od februára. S&P 500 za celý august klesol o 1,8 %, Dow Jones o 2,4 % a Nasdaq o 2,2 %.



Piatková správa amerického ministerstva práce ukázala, že miera nezamestnanosti v USA v auguste vzrástla na 3,8 % z 3,5 % v júli a dostala sa na najvyššiu úroveň za viac ako 1,5 roka. Ekonómovia počítali s jej stagnáciou na úrovni 3,5 %.



Ďalším signálom spomaľovania ekonomiky Spojených štátov a znižovania cenových tlakov bol slabší nárast hodinovej mzdy, ktorá medziročne stúpla o 4,3 %, pričom sa očakávalo zvýšenie o 4,4 %.



Tieto údaje podporili očakávania, že americká centrálna banka (Fed) by mohla ukončiť cyklus sprísňovania menovej politiky, čo zvýšilo rizikový apetít investorov.