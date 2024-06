Wall Street má za sebou ziskový týždeň aj napriek piatkovému oslabeniu

New York 8. júna (TASR) - Akciový trh v USA uzavrel v piatok (7. 6.) s miernou stratou. Za celý uplynulý týždeň sa však posilnil.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 87,18 bodu alebo 0,22 % a uzavrel na 38.798,99 bodu. Širší index sa znížil o 0,11 % na 5346,99 bodu, keď počas piatkového obchodovania dosiahol nové rekordné maximum 5375,08 bodu. A technologický index Nasdaq Composite klesol o 0,23 % na 17.133,13 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý uplynulý týždeň posilnili, keď Dow Jones vzrástol o 0,29 %, S&P 500 o 1,32 % a Nasdaq o 2,38 %.



Akcie v piatok po správe o vývoji na pracovnom trhu v USA najprv klesli a neskôr sa zotavovali. Táto správa totiž ukázala nečakané oživenie, čo spôsobilo, že výnosy 10-ročných amerických dlhopisov vzrástli o viac ako 15 bázických bodov.



Počet nových pracovných miest mimo poľnohospodárstva v máji stúpol o 272.000 po +165.000 v predchádzajúcom mesiaci, uviedlo federálne ministerstvo práce. Analytici počítali so zvýšením len o 190.000.



Investori dúfali, že nové údaje o zamestnanosti potvrdia ochladenie trhu práce, čo americkej centrálnej banke (Fed) umožnilo spustiť cyklus uvoľňovania menovej politiky. Trh práce je však naďalej odolný a Wall Street sa teraz sústredí viac na to, že ekonomika je dostatočne silná na to, aby pokračovala v raste aj bez stimulu vo forme nižších úrokových sadzieb.



"Všetci by sme mali byť šťastní, že máme silnú ekonomiku," uviedol v piatok v rozhovore pre televízie CNBC viceprezident IBM a bývalý riaditeľ Národnej ekonomickej rady Gary Cohn. "Nakoniec je to všetko o ekonomike, raste HDP, ziskoch podnikov, o zdraví spotrebiteľov, a to bude z dlhodobého hľadiska vždy to najdôležitejšie."