Wall Street naďalej klesala, Dow Jones sa oslabil piaty týždeň po sebe

New York 12. marca (TASR) - Wall Street pokračovala v piatok (11. 3.) v poklese. Dôvodom je vojna na Ukrajine, ktorá má negatívny vplyv na náladu na trhoch. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average zaznamenal už piaty týždňový pokles po sebe.



Dow Jones v piatok stratil 0,69 % a uzavrel na 32.946,76 bodu. Širší S&P 500 sa znížil o 1,30 % na 4204,31 bodu a technologický Nasdaq Composite o 2,18 % na 12.843,81 bodu. Za celý uplynulý týždeň Dow Jones klesol o 2 %, S&P o 2,9 % a Nasdaq o 3,5 %.



Ruský prezident Vladimir Putin v piatok uviedol, že v rokovaniach medzi Moskvou a Ukrajinou prišlo k istým pozitívnym zmenám, avšak obe strany nedospeli k dohode o zastavení bojov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zasa vyhlásil, že Ukrajine sa vo vojne s Ruskom podaril "strategický bod obratu".



Americký prezident Joe Biden požaduje ukončenie normálnych obchodných vzťahov s Ruskom, to znamená, že chce Moskve odobrať status trvalých bežných obchodných vzťahov (PNTR), čo je v USA označenie pre voľný obchod s inou krajinou. To by znížilo status Ruska ako obchodného partnera a otvorilo dvere pre nové clá na ruské výrobky. Biden očakáva, že rovnaký krok urobí aj Európska únia (EÚ) rovnako ako skupina najrozvinutejších štátov sveta G7. Kanada Rusku odobrala status najvyšších výhod už minulý týždeň.



Dianie na trhoch naďalej určuje vojna na Ukrajine. Bank of America však v piatok uviedla, že geopolitický šok je už vo veľkej miere započítaný v cenách a akcie sú už blízko dna.