Wall Street opäť klesla, Dow Jones má za sebou najhorší 1. kvartál

New York 1.apríla (TASR) - Wall Street v utorok opäť klesla po pondelkovom (30. 3.) zotavení. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average má za sebou najhorší prvý kvartál vo svojej histórii, keď od januára do konca marca stratil vyše 23 %.



Dow Jones v utorok klesol o 410,32 bodu alebo o 18,84 % a uzavrel na 21.917.16 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 1,60 % na 2584,59 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,95 % na 7700,10 bodu.



Dow Jones rovnako ako S&P 500 majú za sebou najhoršie prvé štvrťroky vo svojej histórii, keď padli o 23,2 % respektíve o 20 %. Dow Jones celkovo zaznamenal najvýraznejší kvartálny pokles od roku 1987 a S&P 500 od roku 2008.



V samotnom marci Dow Jones stratil 13,7 % a S&P 500 12,5 %. To boli ich najprudšie poklesy od roku 2008.