Wall Street otvorila pondelkové obchodovanie pádom

New York 27. januára (TASR) - Wall Street odštartovala obchodovanie v novom týždni prudkým poklesom. Dôvodom je zvýšenie obáv zo šírenia koronavírusu.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v pondelok po otvorení obchodovania padol o 521 bodov alebo 1,8 %. Širší index S&P 500 stratil takisto 1,8 % a technologický index Nasdaq Composite klesol o 2,3 %.



Počas víkendu bolo potvrdených viac prípadov nákazy koronavírusom. V Číne je doteraz potvrdených 2862 prípadov, pričom počet smrteľných prípadov vzrástol na 81. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) cestuje do Číny, kde sa stretne s vládou a zdravotníckymi predstaviteľmi. V USA bol počas víkendu potvrdený piaty prípad koronavírusu.



"Čína je hlavným motorom globálneho rastu, takže to nemohlo vypuknúť na horšom mieste," uviedol šéf analýzy globálnych trhov firmy FTSE Russell Alec Young. "Trhy nenávidia neistotu a koronavírus je fundamentálna neistota, pri ktorej nikto nevie, ako veľmi negatívne zasiahne globálnu ekonomiku."