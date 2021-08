Wall Street otvorila v piatok na nových rekordoch

New York 13. augusta (TASR) - Americké akciové trhy otvorili v piatok s rastom a kľúčový index Dow Jones Industrial Average rovnako ako širší index S&P 500 sa dostali na nové rekordy. Oba indexy sú na najlepšej ceste zaznamenať ziskový týždeň.



Dow Jones sa dostal až na 35.597,48 bodu a o 15.40 h SELČ sa nachádzal s plusom 0,16 % na 35.556,96 bodu. S&P 500 sa o o 15.41 h SELČ nachádzal so ziskom 0,09 % na 4465,03 bodu, keď predtým vzrástol až na 4466,77 bodu. Technologický index Nasdaq Composite takmer stagnoval, keď o 15.43 h SELČ sa so stratou 0,05 % nachádzal na 14.808,65 bodu.



Akcie Disney vyskočili v rannom obchodovaní o 4 %, čo pomohlo indexu Dow Jones k nárastu na nové maximum. Dôvodom boli skvelé hospodárske výsledky za 3. kvartál prebiehajúceho fiškálneho roka, ktoré prekonali očakávania trhu.