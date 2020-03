Wall Street po utorkovom zotavení v stredu pokračuje v páde

New York 11. marca (TASR) - Wall Street pokračuje po utorkovom (10. 3.) zotavení v páde. Výpredaj sa zrýchlil a kľúčový index Dow Jones Industrial Average pred 16.00 h SEČ strácal už 1000 bodov alebo 4 %.



Dow Jones sa o 15.58 h SEČ nachádzal s mínusom 1036,22 bodu alebo 4,14 % na 23.981,94 bodu. Kľúčový americký index v pondelok (9. 3.) zaznamenal najprudší pokles za viac než 11 rokov, v utorok potom zmazal viac ako polovicu strát a uzavrel nervózne obchodovanie s plusom 1167,14 bodu alebo 4,89 %.



Širší index S&P 500 v stredu pred 16.00 h SEČ strácal 3,6 % a technologický index Nasdaq Composite 3,3 %.



Stredajšie oslabenie priblížilo všetky tri hlavné americké indexy bližšie k medvediemu trhu. Dow sa nachádzal 18,8 % pod svojím historickým maximom dosiahnutým vo februári, S&P 500 bol 18,2 % pod rekordom a Nasdaq 18 %.



Klesli aj ceny ropy a výnosy dlhopisov americkej vlády. Americká ropa WTI popoludní strácala viac ako 3 % a výnosy 10-ročných amerických dlhopisov sa pohybovali okolo 0,7 %.



Americký prezident Donald Trump v utorok signalizoval, že do konca roka by mohla byť daň z mzdy 0 %, čo by podporilo ekonomiku sužovanú epidémiou nového koronavírusu. Avšak načasovanie tohto stimulačného opatrenia je neisté. Niektorí kongresmani sa vyjadrili, že najprv je potrebné preskúmať jeho potenciálne dôsledky.