Wall Street vymazala väčšinu strát z pondelkového výpredaja

New York 10. augusta (TASR) - Akcie v USA v piatok (9. 8.) vzrástli a počas týždňa vymazali väčšinu strát z pondelkového (5. 8.) výpredaja. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Širší index S&P 500 si v piatok polepšil o 0,47 % a uzavrel na 5344,16 bodu. Technologický Nasdaq Composite stúpol o 0,51 % na 16.745,30 bodu a kľúčový index Dow Jones Industrial si pripísal 51,05 bodu alebo 0,13 % a uzavrel obchodovanie na úrovni 39.497,54 bodu.



S&P 500 za celý uplynulý týždeň takmer stagnoval, keď sa znížil o 0,04 %. Dow Jones za celý týždeň klesol o 0,6 % a Nasdaq o 0,18 %.



Tento týždeň bol pre Wall Street najvolatilnejším týždňom v tomto roku. Dow Jones sa v pondelok prepadol o 1000 bodov a S&P 500 padol o 3 %, čo bol jeho najhorší deň od roku 2022. Dôvodom boli slabé údaje z pracovného trhu v USA a obavy, že americká centrálna banka (Fed) čakala so znižovaním sadzieb príliš dlho a jej prísna menová politika stiahla najväčšiu svetovú ekonomiku do recesie.



Hlavné americké akciové indexy sa však zotavili, keď štvrtková (8. 8.) správa o počte žiadostí o podporu v nezamestnanosti zmiernila obavy investorov o zdravie ekonomiky USA. S&P 500 vo štvrtok vyskočil o 2,3 % a zaznamenal najlepší deň od novembra 2022. Dow Jones si polepšil približne o 683 bodov a technologický Nasdaq Composite vzrástol takmer o 2,9 %.