Wall Street pokračovala v piatok v raste, Dow Jones stúpol o 1,91 %

New York 9. mája (TASR) - Wall Street pokračovala v piatok (8. 5.) v raste aj napriek bezprecedentnému zvýšeniu nezamestnanosti v USA. Trh totiž očakával ešte o niečo horšie správy a prudší nárast nezamestnanosti. Investori si zjavne myslia, že tie najhoršie dosahy pandémie nového koronavírusu má už ekonomika za sebou. Náladu investorov takisto zlepšili signály uvoľnenia v spore medzi USA a Čínou.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 455,43 bodu alebo 1,91 % a uzavrel na 24.331,32 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,69 % na 2929,80 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,58 % na 9121,32 bodu.



Všetky tri hlavné indexy dosiahli týždňový nárast, Dow Jones a S&P 500 si polepšili o 2,5 %, respektíve o 3,5 % a Nasdaq vyskočil o 6 %. S&P 500 sa nachádza už 30 % nad minimom, na ktoré klesol v dôsledku pandémie, a len 13,6 % pod svojím rekordným maximom. Nasdaq Composite je už 35 % nad nedávnym minimom a od začiatku roka je už v pluse o 1,6 %.



Investori už započítali do kurzov aktuálne chmúrne vyhliadky trhu práce. Piatková správa ministerstva práce ukázala, že miera nezamestnanosti v apríli vyskočila z marcových 4,4 % na 14,7 %, analytici však počítali s nárastom až na 16 %. Celkovo sa v USA mimo poľnohospodárstvo v apríli stratilo 20,5 milióna pracovných miest. To bol najprudší pokles od začiatku zverejňovania údaja v roku 1939.



Investori tiež privítali správy, že USA a Čína naďalej chcú implementovať už uzavretú čiastočnú obchodnú dohodu. Podľa čínskeho ministerstva obchodu sa na tom telefonicky dohodli čínsky vicepremiér Liu Che a americký minister financií Steven Mnuchin rovnako ako americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer. Americký prezident Donald Trump však opäť pripísal Číne zodpovednosť za vypuknutie pandémie.