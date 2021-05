Wall Street pokračovala v piatok v zotavovaní

New York 15. mája (TASR) - Americké akciové indexy pokračovali v piatok (14. 5.) druhý deň po sebe v zotavovaní po páde na začiatku týždňa. Motorom bol rast technologických titulov. A to aj napriek nie príliš presvedčivým údajom z ekonomiky, keď napríklad správa o vývoji maloobchodných tržieb sklamala očakávania.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 360,68 bodu alebo 1,06 % a uzavrel na 34.382,13 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,49 % na 4173,85 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,32 % na 13.429,98 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy majú za sebou turbulentný týždeň, keď Dow Jones od pondelka do stredy (10. 5. - 12. 5.) celkovo padol takmer o 1200 bodov, S&P 500 a Nasdaq za tento čas stratili 4 %, respektíve 5 %. Negatívny vplyv na náladu na trhu mali predovšetkým obavy z inflácie. Všetky indexy sa potom zotavili z tohto výpredaja, ale napriek tomu zaznamenali za celý týždeň mierne straty. Dow Jones a S&P 500 sa za celý uplynulý týždeň oslabili o viac než 1 % a Nasdaq o vyše 2,3 %.



V piatok sa najviac darilo technologickým titulom. Tesla si pripísala viac než 3 %, Facebook 3,5 %, Alphabet a Microsoft viac než 2 % a Apple, Amazon a Netflix si polepšili viac než o 1 %.



V piatok opäť výrazne vzrástli akcie firiem, ktoré budú bezprostredne profitovať zo zotavovania ekonomiky. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb CDC uvoľnilo opatrenia a uviedlo, že kompletne očkovaní nemusia nosiť rúško vo vnútri ani vonku.



Akcie United Airlines a American Airlines vyskočili o viac než 5 %, akcie Carnival a Norwegian Cruise Line o vyše 8 % a akcie Royal Caribbean o viac než 7 %.