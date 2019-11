Wall Street pokračovala v utorok v prelamovaní rekordov

New York 27. novembra (TASR) - Wall Street pokračovala v utorok (26. 11.) v prelamovaní rekordov. Všetky hlavné americké indexy uzavreli na nových historických maximách druhý deň po sebe. Hlavným dôvodom je optimizmus týkajúci sa obchodných rokovaní medzi USA a Čínou, čo vykompenzovalo mierne zhoršenie nálady amerických spotrebiteľov.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v utorok polepšil o 0,2 % a uzavrel na 28.121,68 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,22 % na 3140,52 a technologický index Nasdaq Composite o 0,18 % na 8647,93 bodu.



Čínske štátne médiá v utorok uviedli, že obchodné rokovania s USA sa nachádzajú v cieľovej rovinke. Americký prezident Donald Trump takisto signalizoval, že čiastočná obchodná dohoda, ktorá by mala byť prvým stupňom ku komplexnej dohode, by mohla byť uzavretá už čoskoro.