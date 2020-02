Wall Street pokračovala v utorok v prelamovaní rekordov

New York 12. februára (TASR) - Hlavné akciové indexy na Wall Street stanovili v utorok (11. 2.) nové rekordy. Akcie podporil pokles obáv z ekonomických dôsledkov nákazy koronavírusu.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa v utorok najprv dostal až na rekordných 29.415 bodov, nakoniec však uzavrel obchodovanie s miernou stratou 0,08 % na 29.276,34 bodu.



Nové najvyššie hodnoty stanovili aj širší S&P 500 a technologický Nasdaq, ktoré sa na nové maximá dostali už v pondelok (10. 2.) a v utorok pokračovali v prelamovaní rekordov. S&P 500 v utorok vzrástol o 0,17 % na 3357,75 a Nasdaq Composite o 0,11 % na 9638,94 bodu.



V utorok vystúpil pred Kongresom šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell a načrtol pozitívny obraz ekonomiky, ktorá podľa neho pokračuje v miernom raste. Navyše, trh práce je veľmi silný a miera nezamestnanosti sa pohybuje na najnižších úrovniach za desaťročia. Novým rizikom je nákaza koronavírusu a Powell uviedol, že Fed bude pozorne monitorovať prípadné vplyvy nákazy na globálnu ekonomiku.



V utorok prudko vyskočili akcie telekomunikačných operátorov T-Mobile US a Sprint. Podporilo ich rozhodnutie federálneho súdu, ktorý povolil prevzatie Sprint spoločnosťou T-Mobile US. Akcie T-Mobile US stúpli o 12 % a akcie Sprint vyskočili o 77,5 %.



Naopak, akcie Under Armour padli takmer o 17 %. Dôvodom boli slabé vyhliadky tržieb v tomto roku. Firma počíta s ich poklesom.