Wall Street pokračovala v zotavovaní, Dow Jones vzrástol o 2,39 %

New York 14. apríla (TASR) - Wall Street v utorok nadviazala na výrazné zotavovanie z minulého týždňa. Dôvodom boli nádeje, že americký prezident Donald Trump by mohol začať uvoľňovať reštrikcie prijaté na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu. To zatienilo kvartálne výsledky bánk JPMorgan a Wells Fargo, ktoré sklamali očakávania.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v utorok pripísal 558,99 bodu alebo 2,39 % a uzavrel na 23.949,76 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 3,06 % na 2846,06 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 3,95 % na 8515,74 bodu.



Newyorská burza sa minulý týždeň výrazne zotavila, keď Dow Jones za celý týždeň stúpol o 12,67 % a S&P 500 o vyše 12 %. V pondelok (13. 4.) sa oživovanie prerušilo, Dow Jones stratil 1,4 % a S&P 500 klesol o 1 %.