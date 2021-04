Wall Street pokračuje v raste, S&P 500 sa dostal na nový rekord

New York 8. apríla (TASR) - Wall Street pokračuje v prelamovaní rekordov.



Širší index S&P 500 sa vo štvrtok dostal na nové historické maximum vďaka posilneniu veľkých technologických titulov po tom, ako v stredu (7. 4.) uzavrel na novom rekorde. O 15.33 h SELČ sa nachádzal s plusom o 0,32 % na 4092,83 bodu. Technologický index Nasdaq Composite bol o 15.42 h SELČ v zisku o 0,86 % na 13.807,24 bodu. Technologické tituly FAANG, teda Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Alphabet, čo je materský koncern Googlu, boli všetky vyššie približne o 1 %. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average, naopak, o 15.45 h SELČ strácal 0,25 %.



Investorov príliš neznepokojila správa z trhu práce, podľa ktorej počet nových žiadostí o podporu v USA v minulom týždni (do 3. apríla) nečakane vzrástol na 744.000, pričom sa počítalo len so 694.000.



Zápisnica z marcového zasadnutia menového výboru (FOMC) americkej centrálnej banky zverejnená v stredu však ukázala, že Fed nemá v pláne obmedziť monetárne stimuly a v dohľadnej dobe nezmení tempo nákupu aktív, keďže chce zabezpečiť plnenie svojich cieľov, ktorými sú stabilita cien a maximálna zamestnanosť.



Podľa expertov však trh nie je úplne presvedčený, že robustný rast ekonomiky a zrýchlenie inflácie nedonútia Fed konať skôr. "Trh očakáva, že Fed bude musieť zvýšiť sadzby oveľa skôr, než tvrdí," uviedol akciový stratég spoločnosti Evercore ISI Dennis DeBusschere.