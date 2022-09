Wall Street sa prepadla najprudšie za vyše 2 roky

New York 14. septembra (TASR) - Wall Street sa v utorok (13. 9.) prudko oslabila. Správa o augustovom vývoji spotrebiteľských cien v USA totiž ukázala, že inflačné tlaky v najväčšej svetovej ekonomike nepoľavujú. To zničilo nádeje, že americká centrálna banka (Fed) by mohla v najbližších mesiacoch spomaliť tempo sprísňovania menovej politiky.



Výpredaj zasiahol všetky tri hlavné americké akciové indexy, ktoré zaznamenali najprudší percentuálny prepad od júna 2020. Trhová kapitalizácia šiestich najväčších amerických technologických spoločností klesla celkovo o vyše 500 miliárd USD (491,40 miliardy eur).



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v utorok padol o 1276,37 bodu alebo o 3,94 % a uzavrel na 31.104,97 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 4,32 % na 3932,69 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 5,16 % na 11.633,57 bodu.



Invesco QQQ ETF, ktorý sleduje 100 najhodnotnejších nefinančných firiem kótovaných na burze Nasdaq, sa oslabil o 5,5 % a zaznamenal najhorší deň od marca 2020. Najväčšiu váhu vo fonde majú Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta a Nvidia.



Trhová kapitalizácia Apple v utorok klesla o 154,11 miliardy USD. Oslabenie o 5,87 % bolo najprudšie od septembra 2020. Microsoft stratil 109,33 miliardy USD (-5,5 %), Alphabet 85,32 miliardy USD (-5,9 %), Amazon 98,11 miliardy USD (-7,06 %), Meta 42,55 miliardy USD (-9,37 %) a Nvidia 34,21 miliardy USD (-9,47 %).



V stredu ráno výpredaj pokračoval aj v Ázii. Kľúčový tokijský index Nikkei 225 stratil 2,78 % a uzavrel na 28.818,62 bodu. Širší japonský index Topix sa znížil o 1,97 % na 1947,46 bodu.



(1 EUR = 1,0175 USD)