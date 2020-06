Wall Street sa v piatok oslabila, Dow Jones klesol o 0,80 %

New York 21. júna (TASR) - Obavy spôsobené zvyšovaním počtu prípadov nového koronavírusu v USA pribrzdili v piatok (19. 6.) Wall Street. Napríklad štáty Arizona a Florida hlásili najprudší nárast počtu ochorení COVID-19 od začiatku pandémie.



V ranom obchodovaní v piatok ešte burzy profitovali zo signálov uvoľnenia v obchodnom spore medzi USA a Čínou rovnako ako z rastu cien ropy. Neskôr sa trend obrátil a americké akcie uzavreli prevažne v negatívnom pásme.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 208,64 bodu alebo 0,80 % a uzavrel na 25.871,46 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,56 % na 3097,74 bodu. Technologický Nasdaq Composite nakoniec v podstate stagnoval, keď si pripísal 0,03 % a uzavrel na 9946,12 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy za celý uplynulý týždeň vzrástli, keď Dow Jones si polepšil približne o 1 %, S&P 500 o 1,8 % a Nasdaq o 3,7 %. V týždni predtým (do 12. 6.) všetky tri indexy zaznamenali najhorší týždeň od týždňa skončeného 20. marca.



Negatívne správy v súvislosti s vývojom pandémie nového koronavírusu spôsobili, že v piatok boli opäť pod mimoriadnym tlakom akcie aerolínií a prevádzkovateľov plavieb. Akcie United Airlines padli o 6,4 %, Delta Air Lines o 4,2 % a American Airlines o 3 % a akcie prevádzkovateľov plavieb Norwegian Cruise Line a Carnival o vyše 5 % a akcie Royal Caribbean o 6,8 %.



Akcie Apple po náraste na nový rekord 356,56 USD (318,07 eura) v rannom obchodovaní nakoniec uzavreli so stratou 0,6 %. Koncern totiž oznámil, že pre zvyšujúci sa počet infikovaných ochorením COVID-19 uzavrie obchody v niektorých regiónoch USA.



Aj akcie Microsoft dosiahli v priebehu obchodovania nový rekord 199,29 USD. Tým celková burzová hodnota koncernu prvýkrát prekonala 1,5 bilióna USD, čo sa okrem Apple doteraz žiadnej inej spoločnosti nepodarilo. Nakoniec sa akcie Microsoftu oslabili o 0,6 % na 195,15 USD a trhová kapitalizácia opäť padla pod hranicu 1,5 bilióna USD.



Akcie Tesly sa znížili o 0,3 %. Výrobca elektromobilov chce v USA rýchlo postaviť nový závod. Výstavba v texaskom Travis County by sa mala začať ešte toto leto. Tesla má v USA zatiaľ len jeden závod na výrobu áut. Ďalší otvorila v Šanghaji a ďalší stavia pri Berlíne.