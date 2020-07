Wall Street sa v piatok oslabila druhý deň po sebe

New York 25. júla (TASR) - Wall Street sa v piatok (24. 7.) oslabila druhý deň po sebe. Dôvodmi boli nárast napätia medzi USA a Čínou a obavy, že akcie sú nadhodnotené.



Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 182,44 bodu alebo 0,68 % a uzavrel na 26.469,89 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,62 % na 3215,63 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,94 % na 10.363,18 bodu.



Dow Jones sa za celý týždeň znížil o 0,7 % a ukončil trojtýždňové posilňovanie sa. S&P 500 si za týždeň odpísal 0,2 %. To bol jeho prvý týždňový pokles za 4 týždne. A Nasdaq stratil 1,3 % a oslabil sa druhý týždeň po sebe, čo sa stalo prvýkrát od mája.



Spomedzi jednotlivých titulov sa akcie Intelu prepadli o vyše 16 %. Dôvodmi boli výhľad firmy pre 3. kvartál, ktorý sklamal očakávania trhu, a posunutie čipov novej generácie pre výrobné problémy.



Peking v reakcii na zatvorenie čínskeho konzulátu v Houstone vyzval Spojené štáty, aby zatvorili svoje diplomatické zastúpenie v meste Čcheng-tu. To ešte viac eskaluje napätie medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami.



Podľa analytikov znepokojenie na trhu vyvoláva aj prudký nárast akcií od marca v situácii, keď sú vyhliadky ekonomiky USA neisté, čo spôsobilo, že mnohé firmy nezverejnili prognózy ziskov.