Wall Street sa v piatok oslabila

New York 17. decembra (TASR) - Wall Street v piatok (16. 12.) ukončila oslabením druhý stratový týždeň po sebe a nadviazala na koncoročný výpredaj. Jeho dôvodom sú rastúce obavy z recesie, ktoré podporuje americká centrálna banka (Fed) sprísňovaním menovej politiky. Fed navyše jasne signalizoval, že bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 281,76 bodu alebo 0,85 % a uzavrel na 32.920,46 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 1,11 % na 3852,36 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,97 % na 10.705,41 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali druhý týždňový pokles po sebe. S&P 500 sa za týždeň oslabil o 2,08 % a od začiatku decembra už padol o 5,58 %. Dow Jones sa za uplynulý týždeň znížil o 1,7 % a Nasdaq o 2,7 %.



Piatkové obchodovanie bolo mimoriadne volatilné, keďže vypršalo veľké množstvo opcií. Podľa Goldman Sachs vypršala platnosť indexových opcií v hodnote 2,6 bilióna USD, čo bol najväčší objem "v pomere k veľkosti akciového trhu za takmer dva roky". Dow Jones sa počas piatka dostal do mínusu až takmer 550 bodov, potom však časť týchto strát vymazal.



Dôležitým faktorom, ktorý mal veľký vplyv na obchodovanie v uplynulom týždni, bolo stredajšie (14. 12.) rozhodnutie Fedu, ktorý zvýšil kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov a prognózoval, že úrokové sadzby do konca roka 2023 stúpnu o ďalších 75 bázických bodov. Kľúčová sadzba Fedu tento rok vzrástla o 425 bázických bodov do pásma 4,25 % až 4,50 % a aktuálne je najvyššie od konca roka 2007.