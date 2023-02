Wall Street sa v piatok oslabila

New York 4. februára (TASR) - Wall Street sa v piatok (3. 2.) oslabila. Nečakane pozitívne údaje z trhu práce znepokojili investorov. Podporili totiž očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Širší index S&P 500 aj technologický index Nasdaq Composite však za celý uplynulý týždeň vzrástli.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 127,93 bodu alebo 0,38 % a uzavrel na 33.926,01 bodu. S&P 500 klesol o 1,04 % na 4136,48 a Nasdaq Composite o 1,59 % na 12.006,95 bodu.



S&P 500 si za celý týždeň pripísal 1,62 % a zaznamenal štvrtý ziskový týždeň za uplynulých päť týždňov. Nasdaq Composite sa za celý týždeň posilnil o 3,31 % a zaznamenal piaty plusový týždeň po sebe. Dow Jones za celý týždeň klesol o 0,15 %.



Piatková správa z amerického trhu práce bola obrovským prekvapením. Tvorba pracovných miest v USA sa na začiatku roka prudko zrýchlila a bola najvyššia od júla 2022. Nárast zamestnanosti prekonal všetky očakávania a miera nezamestnanosti prekvapivo klesla na takmer 54-ročné minimum.



Mimo poľnohospodárstva sa v januári v USA vytvorilo 517.000 nových pracovných miest. Ekonómovia v priemere počítali len so 187.000. Miera nezamestnanosti padla na 3,4 % z 3,5 % v predchádzajúcom mesiaci a dostala sa na najnižšiu úroveň od mája 1969. Ekonómovia prognózovali nárast na 3,6 %.



To podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Finančné trhy aktuálne počítajú s tým, že kľúčová sadzba Fedu sa dostane nad 5 %. To podporilo výnosy dlhopisov vlády USA, pričom výnosy 10-ročných dlhopisov vyskočili o viac než 12 bázických bodov a prekročili 3,5 %. Výrazne sa posilnil aj dolár.



Investori tiež spracovávali výsledky veľkých technologických koncernov, ako sú Apple, Alphabet či Amazon, ktoré vo väčšine sklamali očakávania.



Trh však podporujú nádeje, že inflácia sa spomaľuje. Investori tiež pozitívne prijali komentáre šéfa Fedu Jerome Powella o menovej politike na tlačovej konferencii po stredajšom (1. 2.) rozhodnutí menového výboru (FOMC) o zvýšení úrokových sadzieb o 25 bázických bodov.