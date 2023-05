Wall Street sa v piatok oslabila

New York 13. mája (TASR) - Wall Street sa v piatok (12. 5.) oslabila, keď negatívny vplyv na rizikový apetít investorov mala správa o zhoršení nálady spotrebiteľov v USA. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average rovnako ako širší index S&P 500 zaznamenali druhý týždňový pokles po sebe.



Dow Jones v piatok takmer stagnoval, keď stratil 8,89 bodu alebo 0,03 % a uzavrel na 33.300,62 bodu. S&P 500 sa znížil o 0,16 % na 4124,08 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,35 % na 12.284,74 bodu.



Nálada spotrebiteľov v USA sa v máji znížila viac, než sa čakalo, a aktuálne je najhoršia za 6 mesiacov. Spor v Kongrese o zvýšenie stropu na federálny dlh totiž podporil obavy, týkajúce sa ekonomických vyhliadok.



Index spotrebiteľskej dôvery v máji padol na 57,7 bodu zo 63,5 bodu v apríli, uviedla v piatok Michiganská univerzita vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali so znížením indexu len na úrovni 63 bodov. Index sa dostal na najnižšiu úroveň od novembra 2022, keď klesol až na 56,8 bodu.



Správa Michiganskej univerzity tiež ukázala, že päťročné inflačné očakávania stúpli na 3,2 % z 3 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od roku 2011.



Investorov tiež znepokojuje spor v Kongrese, týkajúci sa dlhového stropu. Rozpočtový výbor Kongresu CBO v piatok varoval, že Spojené štáty by sa počas prvých dvoch júnových týždňov mohli dostať do platobnej neschopnosti, ak sa demokrati a republikáni nedohodnú na zvýšení dlhového stropu.



Dow Jones rovnako ako S&P 500 majú za sebou druhý týždňový pokles po sebe, keď sa oslabili o 1,11 %, respektíve o 0,29 %. Nasdaq si za celý uplynulý týždeň polepšil o 0,4 %.