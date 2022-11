Wall Street sa v piatok posilnila, za celý týždeň však klesla

New York 5. novembra (TASR) - Wall Street ukončila piatkové (4. 11.) volatilné obchodovania s výrazným plusom a prerušila 4-dňové oslabovanie. Za celý týždeň však klesla.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 401,97 bodu alebo 1,26 % a uzavrel na 32.403,22 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,36 % na 3770,55 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,28 % na 11.475,25 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý týždeň klesli, keď Dow Jones stratil 1,4 %, S&P 500 sa znížil o 3,3 % a Nasdaq o 5,65 %.



Minulotýždňové obchodovania ovplyvnilo predovšetkým stredajšie (2. 11.) rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky. Menový výbor Fedu v súlade s očakávaniami analytikov zdvihol kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov do pásma 3,75 % až 4 %. Výrazné pohyby na devízovom trhu vyvolala následná tlačová konferencia jej šéfa Jeroma Powella.



Powell síce uviedol, že menový výbor (FOMC) bude na decembrovom zasadnutí diskutovať o spomalení tempa sprísňovania menovej politiky, zároveň však dal jasne najavo, že sa ešte neblíži koniec rastu sadzieb a že sadzby sa zrejme dostanú vyššie, než Fed pôvodne predpokladal. Tým signalizoval, že sadzby na budúci rok vzrastú viac, než bolo doteraz započítané v cenách na finančných troch. To malo negatívny vplyv na akciové trhy či ceny komodít.



V piatok investori čakali na správu o októbrovom vývoji na trhu práce v USA. Dúfali, že by z nej mohli vydedukovať, či Fed v decembri spomalí zvyšovanie sadzieb. Čísla však boli zmiešané.



Tvorba pracovných miest v USA bola v októbri síce vyššia, než sa čakalo, ale miera nezamestnanosti vzrástla. Mimo poľnohospodárstva vzniklo 261.000 nových pracovných miest, pričom ekonómovia počítali s +195.000. Miera nezamestnanosti stúpla na 3,7 % z 3,5 % v septembri. Ekonómovia prognózovali zvýšenie na 3,6 %.



Niektorí údaje interpretovali tak, že sprísňovanie menovej politiky zatiaľ nemalo výraznejší negatívny vplyv na trh práce, keďže tvorba pracovných miest zostáva robustná. Podľa iných nárast nezamestnanosti signalizuje ochladenie trhu práce.



"Myslím si, že trh nevie, ako má vyhodnotiť tieto čísla vzhľadom na stredajšie signály Fedu," uviedol hlavný stratég firmy Ameriprise Financial Anthony Saglimbene.



Akcie čínskych firiem kótovaných na burzách v USA sa v piatok výrazne posilnili, keď ich podporila správa, že americkí inšpektori v Hongkongu dokončili kontrolu podkladov auditov niektorých vybraných spoločností skôr, než sa čakalo. Úspešné dokončenie týchto kontrol by malo umožniť čínskym spoločnostiam, aby sa ďalej obchodovali v New Yorku.