Wall Street sa v piatok posilnila

New York 4. marca (TASR) - Wall Street ukončila piatkové (3. 3.) obchodovanie so ziskom a kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average prerušil 4-týždňovú stratovú sériu. Akcie podporil predovšetkým pokles výnosov dlhopisov vlády USA z nedávnych maxím.



Dow Jones si v piatok pripísal 387,40 bodu alebo 1,17 % a uzavrel na 33.390,97 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,61 % na 4045,64 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,97 % na 11.689,01 bodu.



Výnosy referenčných 10-ročných štátnych dlhopisov v piatok klesli pod hranicu 4 %. Obchodníci považujú 4 % za kľúčovú úroveň výnosov 10-ročných dlhopisov. Ak by sa výnosy pohybovali nad ňou, mohlo by to spustiť ďalší pokles akcií, čo sa aj stalo počas uplynulého týždňa.



Všetky tri hlavné americké indexy majú za sebou ziskový týždeň. Dow Jones si za celý uplynulý týždeň pripísal 1,75 % a prerušil štvortýždňovú sériu strát. Index S&P 500 sa zvýšil o 1,90 % a prvýkrát za uplynulé štyri týždne zaznamenal týždenné posilnenie. Nasdaq za týždeň stúpol o 2,58 %.