Wall Street sa v piatok výrazne oslabila

New York 15. októbra (TASR) - Wall Street v piatok (14. 10.) ukončila volatilný týždeň výrazným oslabením, keď kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average padol o viac než 400 bodov.



Dow Jones v piatok stratil 403,89 bodu alebo 1,34 % a uzavrel na 29.634,83 bodu. Aj napriek piatkovému oslabeniu si za celý týždeň pripísal 1,15 %.



Širší index S&P 500 v piatok klesol o 2,37 % na 3583,17 bodu a zaznamenal siedme oslabenie za osem uplynulých obchodných dní. Technologický index Nasdaq Composite sa znížil o 3,08 % na 10.321,39 bodu, keď ho dole tlačili straty automobiliek Tesla a Lucid Motors, ktorých akcie padli o 7,55 %, respektíve o 8,61 %. S&P 500 si za celý týždeň pohoršil o 1,55 % a Nasdaq o 3,11 %.



Piatková správa Michiganskej univerzity ukázala, že inflačné očakávania spotrebiteľov sa v októbri zvýšili, čo malo negatívny vplyv na akciový trh. Zároveň výnosy dlhopisov americkej vlády vzrástli, pričom výnosy 10-ročných dlhopisov sa druhýkrát za dva dni dostali nad 4 %.



Investori počítajú s tým, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v boji proti inflácii razantným zvyšovaním sadzieb.



"Jadrový index spotrebiteľských cien sa stále pohybuje nesprávnym smerom a trh práce je silný, takže neexistujú podmienky pre to, aby Fed otočil svoju menovú politiku, čo je jednou z podmienok trvalého oživenia akciového trhu," uviedol hlavný investičný riaditeľ oddelenia správy majetku banky UBS Mark Haefele. Dodal, že ďalší nárast sadzieb zvyšuje riziko, že sprísnenie menovej politiky stiahne ekonomiku USA do recesie.