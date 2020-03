Burza Wall Street sa v piatok výrazne zotavila

New York 14. marca (TASR) - Prepad na Wall Street sa v piatok (13. 3.) zastavil a americké akcie sa výrazne oživili. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal takmer 2000 bodov alebo vyše 9 % a zmazal väčšinu štvrtkových (12. 3.) strát. Vo štvrtok zaznamenal najprudší pokles od októbra 1987. Za celý uplynulý týždeň však stratil viac než 10 %.



Dow Jones v piatok stúpol o 1985 bodov alebo 9,36 % na 23.185,62 bodu. Bodovo to bol jeho najprudší nárast v histórii. Širší index S&P 500 sa zvýšil o 9,29 % na 2711,02 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 9,35 % na 7874,88 bodu. Všetky hlavné americké indexy zaznamenali najvýraznejšie posilnenie od októbra 2008.



Dow Jones za celý uplynulý týždeň padol o 10 % a S&P 500 rovnako ako Nasdaq Composite o vyše 8 %.



Americký prezident Donald Trump v piatok v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu vyhlásil na celom území USA stav núdze. Okrem toho ohlásil, že Washington na boj s koronavírusom vyčlenil z federálneho rozpočtu 50 miliárd amerických dolárov (45 miliárd eur). Trump takisto ohlásil plán výrazného zvýšenia testovania osôb podozrivých z nákazy koronavírusom.



Podľa hlavného trhového analytika National Securities Arta Hogana ohlásené opatrenia splnili očakávania. "To bolo prvýkrát, čo sme počuli nejaké objasňujúce detaily a dozvedeli sme sa o konkrétnych krokoch," uviedol.



V piatok sa posilnilo všetkých 30 titulov kótovaných na indexe Dow Jones. Najvýraznejšie zisky zaznamenali akcie American Express, Intel a JPMorgan Chase, ktoré všetky vyskočili takmer o 20 %.



(1 EUR = 1,1104 USD)