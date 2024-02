Wall Street ukončila 5-týdžňovú ziskovú sériu.

New York 17. februára (TASR) - Wall Street sa v piatok (16. 2.) oslabila a všetky tri hlavné americké akciové indexy ukončili 5-týdžňovú ziskovú sériu. Správa o vývoji veľkoobchodných cien totiž potvrdila, že inflácia zostáva vysoká, čo znížilo očakávania týkajúce sa uvoľňovania menovej politiky v USA.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 145,13 bodu alebo 0,37 % a uzavrel na 38.627,99 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,48 % na 5005,57 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,82 % na 15.775,65 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý týždeň oslabili a ukončili 5-týždňovú sériu rastu. Z uplynulých šestnástich týždňov však stúpli v štrnástich. S&P 500 ukončil týždeň so stratou 0,42 %, Dow Jones sa znížil o 0,11 % a Nasdaq padol o 1,34 %.



Index cien výrobcov v januári stúpol o 0,3 %, pričom. ekonómovia počítali so zvýšením len o 0,1 %. Jadrový index cien výrobcov, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potraviny a energie, vzrástol až o 0,5 % (prognózy: +0,1 %).



Správa o vývoji veľkoobchodných cien prichádza len niekoľko dní po tom, čo januárový vývoj indexu spotrebiteľských cien ukázal, že inflácia sa napriek očakávaniam centrálnej banky (Fed) vytrvalo drží na vyššej úrovni. Index spotrebiteľských cien v januári medziročne vzrástol o 3,1 %.



Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov po zverejnení správy o veľkoobchodných cenách vzrástli a dostali sa nad 4,3 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov sa dostali nad 4,7 % a na najvyššiu úroveň od decembra.