Wall Street ukončila volatilné piatkové obchodovanie s miernym plusom

New York 19. novembra (TASR) - Wall Street ukončila volatilné piatkové (18. 11.) obchodovanie s miernym plusom, ale za celý týždeň sa oslabila.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 199,37 bodu alebo 0,59 % a uzavrel na 33.745,69 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,48 % na 3965,34 bodu. Technologický Nasdaq Composite takmer stagnoval, keď sa zvýšil o 0,01 % na 11.146,06 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý týždeň mierne oslabili, keď Dow Jones klesol o 0,01 %, S&P 500 o 0,69 % a Nasdaq o 1,57 %.



Investori sa naďalej sústredia na to, ako razantne a dokedy bude americká centrálna banka (Fed) pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Pritom pozorne sledujú vyjadrenia predstaviteľov Fedu.



Trh v minulom týždni prehodnocoval svoje očakávania, že Fed by mohol spomaliť zvyšovanie sadzieb už v decembri. Tie v týždni predtým podporila správa o nečakane výraznom spomalení inflácie v októbri.



Po výraznom náraste podporenom správou o vývoji inflácie sa trh vracia do reality, uviedla investičná šéfka spoločnosti Homrich Berg Stephanie Langová. Posilnenie podľa nej nevychádzalo z fundamentov. Tiež upozornila na to, že trh počíta s mäkkým pristátím, ktoré je nepravdepodobné.