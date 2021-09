Wall Street ukončila volatilný týždeň zmiešane

New York 25. septembra (TASR) - Wall Street na konci rušného a volatilného týždňa v podstate stagnovala a v piatok (24. 9.) uzavrela zmiešane. Zásah Číny proti kryptomenám mal negatívny vplyv na technologický sektor a akcie Nike padli o viac než 6 %. Spoločnosť totiž zhoršila pre pretrvávajúce problémy v dodávateľskom reťazci vyhliadky pre fiškálny rok 2022.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 33,18 bodu alebo 0,10 % a uzavrel na 34.798 bodov po výraznom posilnení v predchádzajúcich dvoch dňoch a páde na začiatku týždňa. Nakoniec si za celý uplynulý týždeň polepšil o 0,6 %.



Dow Jones si v pondelok (20. 9.) pohoršil o 614,41 bodu alebo 1,78 % a uzavrel na 33.970,47 bodu. Kľúčový americký index počas obchodovania strácal až 971 bodov a zaznamenal najprudší pád od 19. júla. Dôvodom boli obavy z kolapsu čínskej developerskej skupiny Evergrande, ktorá sa dostala na okraj bankrotu. V stredu (22. 9.) sa potom o uvoľnenie postaralo rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá nezmenila svoju extrémne uvoľnenú menovú politiku.



Širší index S&P 500 sa v piatok zvýšil o 0,15 % na 4455,48 bodu. Technologický index Nasdaq Composite stagnoval, keď stratil 0,03 % a uzavrel na 15.047,70 bodu. S&P 500 sa za celý uplynulý týždeň posilnil o 0,5 % a Nasdaq si pripísal zanedbateľných 0,02 %.



"Keď sa pozrieme, ako zle sa týždeň v pondelok pre akcie začal, potom prišlo uprostred týždňa zotavenie a pokojný piatok, nedopadlo to tak zle," uviedol trhový stratég firmy LPL Financial Ryan Detrick. Upozornil však, že mnoho z obáv týkajúcich sa kolapsu Evergrande, spomaľovania ekonomiky a pokračujúcich problémov dodávateľských reťazcov stále pretrváva.