Wall Street uzavrela piatkové volatilné obchodovanie so ziskom

New York 25. marca (TASR) - Wall Street uzavrela piatkové (24. 3.) volatilné obchodovanie so ziskom. Aj keď sa hlavné indexy najprv oslabili pre obavy z rozšírenia bankovej krízy na Deutsche Bank, neskôr zmazali straty a týždeň ukončili nárastom.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial si v piatok pripísal 132,28 bodu alebo 0,41 % a uzavrel na 32.237,53 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,56 % na 3970,99 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,31 % na 11.823,96 bodu.



Všetky tri hlavné akciové indexy v USA si za celý uplynulý týždeň polepšili, keď Dow Jones vzrástol o 1,2 %, S&P 500 o 1,4 % a Nasdaq o 1,6 %.



Americká ministerka financií Janet Yellenová vo štvrtok (23. 3.) vyhlásila, že regulačné orgány prijmú v prípade potreby ďalšie opatrenia na podporu bankového systému.



V piatok k oživeniu trhov pomohlo zotavenie akcií regionálnych bánk, keď si SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) pripísal 3,01 %. Za celý uplynul týždeň sa zvýšil o 0,18 %.



Neistota v bankovom sektore však pretrváva. To ukazuje aj porovnaní s predchádzajúcim týždňom prudký nárast dopytu po núdzových úveroch v rámci programu BTFP (Bank Term Funding Program). Ten americká centrálna banka spustila tento mesiac krátko po páde Silicon Valley Bank (SVB) a newyorskej Signature Bank, aby pomohla s poskytovaním likvidity domácim úverovým inštitútom.



V piatok mal najprv negatívny vplyv na náladu na trhoch výpredaj akcií Deutsche Bank, spôsobený prudkým nárast swapov úverového zlyhania (CDS) na jej dlh. CDS sú poistením proti platobnej neschopnosti emitenta dlhu. Výrazne padli aj akcie ďalších európskych bánk, ako sú Commerzbank, Société Générale, UBS, Barclays a BNP Paribas.



Situáciu sa popoludní snažila upokojiť šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová, ktorá uistila lídrov Európskej únie (EÚ), že banky v eurozóne sú odolné. Podľa nej totiž majú silnú kapitálovú a likvidnú pozíciu. Navyše ECB by v prípade potreby mohla bankovému systému poskytnúť dodatočnú likviditu.