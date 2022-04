Wall Street uzavrela skrátený týždeň poklesom

New York 15. apríla (TASR) - Wall Street uzavrela vo štvrtok (14. 4.) skrátený týždeň poklesom, v piatok ju nasledovala aj tokijská burza. Dôvodom bola vysoká inflácia aj zmiešané výsledky veľkých amerických bánk.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average vo štvrtok stratil 113,36 bodu alebo 0,33 % a uzavrel na 34.451,23 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 1,21 % na 4392,59 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,14 % na 13.351,08 bodu.



Pod tlakom boli predovšetkým technologické tituly, na ktoré má negatívny vplyv predovšetkým zvyšovanie úrokových sadzieb. Úročenie dlhopisov americkej vlády vzrástlo po správach o zrýchlení inflácie v USA. Výnosy 10-ročných dlhopisov sa dostali na viacročné maximá, keď si vo štvrtok pripísali 13 bázických bodov a prekročili 2,8 %.



Dow Jones sa za celý uplynulý týždeň oslabil o 0,78 %, S&P 500 o 2,13 % a Nasdaq Composite o 2,63 %. V piatok je newyorská burza zatvorená.



Rast výnosov dlhopisov má "v tejto chvíli priamy vplyv na akcie, pretože je to len ďalší z celého radu ďalších negatívnych faktorov", s ktorými sa musia investori vyrovnávať, uviedol zakladateľ a šéf firmy 50 Park Investments Adam Sarhan.



Inflácia v USA sa minulý mesiac zrýchlila o niečo viac, než sa očakávalo, a bola najvyššia za 40 rokov. Index spotrebiteľských cien v marci medziročne stúpol o 8,5 % po náraste o 7,9 % vo februári, uviedlo v utorok (12. 4.) americké ministerstvo práce. To bolo najprudšie zvýšenie spotrebiteľských cien od decembra 1981. Ekonómovia počítali s nárastom o 8,4 %.



V piatok vývoj na Wall Street nasledovala japonská burza. Hlavný tokijský index Nikkei 225 klesol o 0,29 % na 27.093,19 bodu a širší index Topix o 0,62 % na 1896,31 bodu. Pod tlakom boli predovšetkým akcie čipových firiem.